School levies are on the ballot. After this, big changes in Ohio.

|County
|Subdivision Name
|Question Type
|Purpose
|Description
|Millage
|Percent
|Dollar Amount
|Length of Levy in Years or Continuing Period of Time (cpt)
|Commencing Year or Effective Date
|Allen
|Shawnee Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|3.242
|N/A
|$2,200,000
|10
|2026
|Allen
|Spencerville Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|1.4
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Ashland
|Ashland City School District
|Tax Levy
|General permanent improvements
|Renewal
|1.25
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Ashtabula
|Geneva Area City School District
|Bond
|Construct, improve, furnish & equip athletic facilities, stadium & support facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$15,955,000
|30
|2025
|Ashtabula
|Ashtabula Area City School District
|Bond
|Reconstruct, repair, improve, furnish & equip
|N/A
|N/A
|N/A
|$42,000,000
|35
|2025
|Ashtabula
|Buckeye Local School District
|Tax Levy
|General permanent improvements
|Renewal
|1.9
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Athens
|Trimble Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Belmont
|Union Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Additional
|2
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Brown
|Georgetown Exempted Village School District
|Tax Levy
|General permanent improvements
|Renewal
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Butler
|Lakota Local School District
|Combination
|Renovate, improve, construct school facilities
|N/A
|0.95
|N/A
|$506,359,503
|37/CPT
|2025
|Butler
|Madison Local School District
|Tax Levy
|Avoid an operating deficit
|Renewal
|3.96
|N/A
|$1,000,000
|10
|2025
|Champaign
|Urbana City School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1,2026
|Clark
|Clark Shawnee Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Clark
|Northwestern Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|5.32
|N/A
|$1,731,950
|6
|2025
|Clark
|Springfield City School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Additional
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2025
|Clermont
|New Richmond Exempted Village School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.25%
|N/A
|CPT
|January 1,2026
|Columbiana
|East Palestine School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|0.50%
|N/A
|5
|January 1,2026
|Columbiana
|Leetonia Exempted Village School District
|Tax Levy
|Avoid an operating deficit
|Renewal
|3.27
|N/A
|$350,800
|5
|2026
|Columbiana
|Salem City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|3.27
|N/A
|$1,300,000
|10
|2026
|Crawford
|Crestline Exempted Village School District
|Bond
|Construct, furnish, equip & improve sites
|N/A
|N/A
|N/A
|$12,245,000
|35
|2025
|Crawford
|Galion City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|7.73
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Cuyahoga
|Richmond Heights Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|7.5
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Cuyahoga
|Shaker Heights City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|9.9
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Cuyahoga
|South Euclid- Lyndhurst City School District
|Tax Levy
|Current operating expenses & permanent improvements
|Additional
|7.9
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Cuyahoga
|Parma City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Additional
|6.9
|N/A
|$23,131,939
|10
|2025
|Cuyahoga
|Garfield Heights City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|9.63
|N/A
|$5,350,000
|10
|2025
|Darke
|Mississinawa Valley Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1, 2027
|Darke
|Greenville City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|5.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Delaware
|Olentangy Local School District
|Bond
|Construct, furnish, equip facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$235,000,000
|37
|2025
|Delaware
|Delaware City School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Additional
|2.85
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Erie
|Vermilion Local School District
|Bond
|Construct, furnish, equip, renovate, rehab, remodel & improve school buildings & facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$47,000,000
|30
|2025
|Erie
|Margaretta Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|7.75
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Fairfield
|Walnut Township Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|1.4
|N/A
|$250,000
|10
|2026
|Franklin
|Westerville City School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|CPT
|January 1, 2026
|Fulton
|Pike-Delta-York Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.25%
|N/A
|CPT
|January 1, 2027
|Geauga
|West Geauga Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|4.82
|N/A
|$6,050,000
|CPT
|2025
|Greene
|Beavercreek City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|6.8
|N/A
|$18,517,600
|5
|2026
|Hamilton
|Oak Hills Local School District
|Bond
|Construct, improve, renovate, equip, furnish facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$68,500,000
|37
|2025
|Hamilton
|Deer Park Community City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|6.9
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Hamilton
|Mt. Healthy City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|3
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Hamilton
|Cincinnati City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|5.05
|N/A
|$48,000,000
|10
|2026
|Hancock
|Liberty - Benton Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|4.74
|N/A
|$1,424,600
|CPT
|2025
|Hardin
|Ridgemont Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Henry
|Patrick Henry Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|2.38
|N/A
|$746,765
|5
|2026
|Huron
|Monroe Local School District
|Tax Levy
|Add to, renovate, remodel, furnish & equip buildings
|Renewal
|1.8
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Jefferson
|Toronto City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|5
|N/A
|N/A
|5
|2025
|Jefferson
|Indian Creek Local School District
|Tax Levy
|Current operating expenses
|Renewal
|7.9
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Lake
|Wickliffe City School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|CPT
|January 1, 2026
|Licking
|Southwest Licking Local School District
|Bond
|Construct, renovate, repair, expand, improve, furnish & equip school facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$95,335,000
|35
|2025
|Lorain
|Amherst Exempted Village School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.50%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Lorain
|Lorain City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|23.85
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Lorain
|Elyria City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Additional
|4.9
|N/A
|$6,381,390
|10
|2025
|Lorain
|Lorain City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|3.22
|N/A
|$3,126,190
|10
|2026
|Lorain
|Oberlin City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|2.72
|N/A
|$940,000
|10
|2026
|Lorain
|Oberlin City School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|2
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Madison
|Jonathan Alder Local School District
|Bond
|Renovate, repair, expand, improve, furnish, equip & construct additions
|N/A
|N/A
|N/A
|$70,625,000
|37
|2025
|Madison
|Jefferson Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|1.00%
|N/A
|7
|2027
|Mahoning
|Austintown Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|4.9
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Mahoning
|Austintown Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|7.3
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Mahoning
|Boardman Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|5.9
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Mahoning
|Boardman Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|6
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Meigs
|Eastern Local School District
|Combination
|Construct, renovate, improve, enlarge facilities
|Additional
|3.9
|N/A
|$9,400,000
|37/CPT
|2025
|Meigs
|Meigs Local School District
|Tax Levy
|General improvements
|Additional
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2025
|Mercer
|Celina City School District
|Tax Levy
|Avoid an operating deficit
|Renewal
|7.3
|N/A
|$4,903,013
|5
|2026
|Miami
|Troy City School District
|Tax Levy
|Operation of Troy-Hayner Cultural Center
|Renewal
|0.85
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Miami
|Milton-Union Exempted School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|3.9
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Montgomery
|Jefferson Township Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|N/A
|N/A
|1.00%
|N/A
|3
|January 1,2026
|Montgomery
|New Lebanon Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|0.50%
|N/A
|5
|January 1, 2027
|Morrow
|Cardington-Lincoln Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Additional
|2.1
|N/A
|N/A
|5
|2025
|Ottawa
|Genoa Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|4.3
|N/A
|$1,230,395
|CPT
|2025
|Ottawa
|Put-in-Bay Local School District
|Tax Levy
|Recreational purposes
|Renewal
|0.5
|N/A
|N/A
|5
|2025
|Paulding
|Wayne Trace Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1, 2027
|Paulding
|Paulding Exempted Village School District
|Income Tax
|Permanent improvements
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|CPT
|January 1,2026
|Paulding
|Antwerp Local School District
|Tax Levy
|Construct, renovate, rehabilitate, remodel, furnish & equip buildings & facilities
|Renewal
|2.9
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Pickaway
|Logan Elm Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Portage
|Streetsboro City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|5
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Portage
|Windham Exempted Village School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Preble
|Preble Shawnee Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1,2027
|Preble
|Twin Valley Community Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|9
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Preble
|Twin Valley Community Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|1.41
|N/A
|$255,092
|5
|2026
|Preble
|College Corner Local School District
|Tax Levy
|Improve, renovate & add on to school facilities
|Renewal
|6.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Putnam
|Pandora - Gilboa Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|1.00%
|N/A
|10
|January 1, 2027
|Putnam
|Ottawa-Glandorf Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|1.3
|N/A
|$451,863
|5
|2026
|Richland
|Madison Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.50%
|N/A
|5
|January 1,2026
|Ross
|Chillicothe City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Additional
|5.1
|N/A
|$2,470,000
|5
|2025
|Seneca
|Tiffin City School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|0.75%
|N/A
|6
|January 1, 2025
|Seneca
|North Riegel Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|0.75%
|N/A
|5
|January 1, 2027
|Shelby
|Anna Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Stark
|Canton Local School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|10.8
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Stark
|Massillon City School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|2.9
|N/A
|$2,000,000
|5
|2026
|Stark
|Jackson Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|3.9
|N/A
|$9,290,700
|10
|2026
|Stark
|Louisville City School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|4
|N/A
|$2,562,000
|CPT
|2025
|Stark
|Fairless Local School District
|Tax Levy
|Necessary requirements
|Substitute
|3.6
|N/A
|$1,883,460
|10
|2025
|Stark
|Sandy Valley Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|2
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Summit
|Tallmadge City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Additional
|5.7
|N/A
|N/A
|CPT
|2025
|Summit
|Cuyahoga Falls City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|9.97
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Summit
|Tallmadge City School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|7.5
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Summit
|Springfield Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|2.57
|N/A
|$1,500,000
|5
|2026
|Summit
|Springfield Local School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|1.8
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Trumbull
|Champion Local School District
|Tax Levy
|Add to, renovate, remodel, rehabilitate, furnish & equip
|Renewal
|1.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Trumbull
|Newton Falls Exempted Village School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|3.3
|N/A
|$585,011
|10
|2026
|Trumbull
|Bristol Local School District
|Tax Levy
|General permanent improvements
|Renewal
|2.5
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Tuscarawas
|New Philadelphia City School District
|Combination
|Construct new elementary school & a new middle school; general improvements
|N/A
|6.2
|N/A
|$72,000,000
|37/CPT
|2025
|Tuscarawas
|Newcomerstown Exempted Village School District
|Tax Levy
|Current expenses
|Renewal
|9.2
|N/A
|N/A
|5
|2026
|Van Wert
|Vantage Career Joint Vocational School District
|Tax Levy
|Permanent improvements
|Renewal
|0.7
|N/A
|N/A
|CPT
|2026
|Warren
|Springboro Community School District
|Bond
|Construct, improve, renovate & add facilities
|N/A
|N/A
|N/A
|$115,000,000
|37
|2025
|Warren
|Franklin City School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|CPT
|January 1,2026
|Warren
|Kings Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|CPT
|January 1,2026
|Warren
|Carlisle Local School District
|Miscellaneous
|Repeal income tax
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Warren
|Little Miami Local School District
|Tax Levy
|Avoid an operating deficit
|Renewal
|5.72
|N/A
|$10,638,795
|5
|2026
|Wayne
|Rittman Exempted Village School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|5.9
|N/A
|$950,000
|10
|2026
|Wayne
|Green Local School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Renewal
|2.1
|N/A
|$500,000
|9
|2025
|Williams
|Edon Northwest Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Williams
|North Central Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Additional
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1, 2026
|Wood
|Eastwood Local School District
|Income Tax
|Current expenses
|Renewal
|N/A
|1.00%
|N/A
|5
|January 1,2027
|Wood
|Perrysburg Exempted Village School District
|Tax Levy
|Emergency requirements
|Additional
|7.83
|N/A
|$11,000,000
|5
|2025