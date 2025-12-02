Local National Weather Sports Traffic Watch Now
PHOTOS: Snow blankets Northeast Ohio Tuesday

A winter storm hit Northeast Ohio on Tuesday, blanketing News 5's viewing area in inches of snow.

Ashtabula, OhioPhoto by: Valerie Gomolka Perrysville, OhioPhoto by: Suzanne Kuruc Perrysville, OhioPhoto by: Suzanne Kuruc Massillon, OhioPhoto by: Connie Saccucci Chagrin Falls, OhioPhoto by: Emily Manley Euclid/Willowick, OhioPhoto by: Julia S. Roberts Grafton, OhioPhoto by: Katie Sword Grafton, OhioPhoto by: Katie Sword Bolivar, OhioPhoto by: Pam Torson Bolivar, OhioPhoto by: Pam Torson Auburn Twp., OhioPhoto by: Thom R.

Ashtabula, OhioValerie Gomolka
Perrysville, OhioSuzanne Kuruc
Perrysville, OhioSuzanne Kuruc
Massillon, OhioConnie Saccucci
Chagrin Falls, OhioEmily Manley
Euclid/Willowick, OhioJulia S. Roberts
Grafton, OhioKatie Sword
Grafton, OhioKatie Sword
Bolivar, OhioPam Torson
Bolivar, OhioPam Torson
Auburn Twp., OhioThom R.
