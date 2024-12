'NUKE OH,' 'SCAMMER:' Here are the vanity license plate requests Ohio rejected in 2024

CLEVELAND — It didn't work out for those hoping for "KOKANE," "HEROIN," "DOG TURD," or "IH8OH1O" as their personalized Ohio license plate in 2024 ("IH8XICH" was rejected too).

As of Dec. 9, the Ohio BMV rejected 931 applications this year, which is up more than 20% compared to the same stretch in 2023.

Most requests are denied for including references to profanity, drugs, sex, or other inappropriate combinations of letters and numbers.

Members of the "KIA GRLZ," "MAFFIA," or just a "SCAMMER" were rejected as well.

One way drivers tried to sneak some personalized plate requests by the Ohio BMV this year was by embracing some of the letters already used in one of Ohio's 194 specialty plates.

For example, perhaps it was a University of Cincinnati fan who unsuccessfully tried to pair the iconic "C" with a plate request for "OCAINE" back in May.

Ohio Bureau of Motor Vehicles Sometimes, letters already provided on specialty license plates can help aid with a personalized plate request. Here's one example that's currently available.

Ohio BMV Registrar Charlie Norman previously told News 5 that only a fraction of a single percent are rejected each year.

Political references to current President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, and President-elect Donald Trump all made the rejected list as well.

See the full list of 2024's rejected vanity plates from the Ohio BMV below.

WARNING: The plates listed below contain references, allusions to and altered spellings of profanity and sexually explicit terms, as well as potentially disturbing and upsetting hate language. Reader discretion is strongly recommended.



Plate# Date of Denial BYEHOE 1/2/2024 MVFDVR 1/2/2024 SHI77Y 1/2/2024 WENRWGN 1/2/2024 BUC OFF 1/3/2024 FK8NLFT 1/3/2024 GYATTM5 1/3/2024 KXXKKXK 1/3/2024 LILPNS 1/3/2024 ZL1 FAFO 1/3/2024 IMFTS 1/4/2024 8R OUT 1/4/2024 OMWTFYM 1/5/2024 POOPY 2 1/5/2024 DNUTTZZ 1/5/2024 TAKUBIH 1/5/2024 4PCBFW 1/8/2024 8G8ALLZ 1/8/2024 B1G D1LF 1/8/2024 BECHOTA 1/8/2024 FKNRGR 1/8/2024 JGFY 1/8/2024 MYBSH 1/8/2024 OMMFWM 1/8/2024 SHE WET 1/8/2024 GOFAZZ 1/8/2024 BDMOMAF 1/9/2024 PUSY MGT 1/9/2024 ST B1TCH 1/9/2024 TTVAGV 1/9/2024 1B1TCH 1/10/2024 BTCHN RN 1/10/2024 CBFW777 1/10/2024 GMFD 1/10/2024 MAFIOSA 1/11/2024 R8D XXX 1/11/2024 SHTDRVR 1/11/2024 ZROFXS 1/11/2024 UZSAMBO 1/12/2024 YO FAFO 1/12/2024 1FUQU2 1/16/2024 DDMF 95 1/17/2024 GDKITTY 1/17/2024 NAZY 1/17/2024 X WANG 6 1/17/2024 1IH5HO 1/18/2024 MY WILLY 1/18/2024 1F2 GIVE 1/19/2024 PHKGW8 1/19/2024 PUZZYY 1/19/2024 2FUCT 1/19/2024 PUKOFF 1/19/2024 BLIAT 1/22/2024 BOMBR 1/22/2024 FKADUK 1/22/2024 FKARNFO 1/22/2024 IH8OH1O 1/22/2024 CMMIN 4 U 1/22/2024 MAGA AF 1/22/2024 WGASFI 1/22/2024 TWTWFL1 1/22/2024 4FXSAK 1/22/2024 FJBGFY 1/23/2024 OMW2FYA 1/23/2024 FKGSHUP 1/24/2024 WE1HUNG 1/25/2024 IH8ELI 1/25/2024 KXXXXXX 1/26/2024 IGDNRG 1/26/2024 BEACHB 1/29/2024 FFJB 1/29/2024 PHUOC 1/29/2024 WETFIT 1/29/2024 FASF 1/30/2024 NICKKER 1/30/2024 OHH4FS 1/30/2024 SHIHAFN 1/30/2024 F UZB F 1/31/2024 DTM WAP 1/31/2024 BABAZZ 1/31/2024 QSHITTI 2/1/2024 TWATTS 2/1/2024 DJDGAF 2/2/2024 WTCHYB 2/2/2024 DUDUBOB 2/2/2024 FAFO28 2/2/2024 GYATA 2/2/2024 I HT PPL 2/2/2024 UR A CUCK 2/2/2024 BMF BMF 2/5/2024 FKWRK 2/5/2024 NEWTTS 2/5/2024 METHDUP 2/5/2024 BBMF3 2/6/2024 JAPCAR 2/6/2024 LMAO AMG 2/6/2024 PUPU PP 2/6/2024 PUTTA 2/6/2024 SFK MADE 2/7/2024 H8KIDS 2/7/2024 5HTR2 FL 2/8/2024 6 HOEE 2/8/2024 YLL GAY 2/8/2024 DBASB 2/9/2024 FKNG AY 2/9/2024 IFXWTU 2/9/2024 IFXWTU 2 2/9/2024 B1CH BRT 2/12/2024 BOMBTRK 2/12/2024 FAFO6 2/12/2024 FCKYU 2/12/2024 HCHBAK 2/12/2024 HONTURD 2/12/2024 MRM1LF 2/12/2024 MRSM1LF 2/12/2024 WOPWOP 2/13/2024 COLD AF 2/14/2024 HOREGOD 2/14/2024 LFG4IT 2/14/2024 SCHTACO 2/14/2024 BLHTDG 2/14/2024 H8ALOFU 2/15/2024 MOV BICH 2/15/2024 SE188UB 2/15/2024 UKK4KE 2/15/2024 A TT IC 2/15/2024 CHOLOW 2/15/2024 BUSSY 2/16/2024 1LLCUTU 2/16/2024 8 AZZ 2/16/2024 BLK POWA 2/16/2024 FUKUS 2/16/2024 FTP 2/20/2024 PHUKM 2/20/2024 TFFR23 2/20/2024 HFFS 2/20/2024 PSYVSL 2/20/2024 F CIGS 2/20/2024 FBOLEX 2/20/2024 ASHBSH 2/21/2024 FKFK 2/21/2024 GAADAMN 2/21/2024 L1LPNS 2/21/2024 JMFM 2/22/2024 NCE RACK 2/22/2024 IFKP 2/22/2024 BKOOBIH 2/23/2024 IDFK 2/23/2024 JCKAZZ 2/23/2024 TOP4BTM 2/23/2024 ZFXSGVN 2/23/2024 UR GAY 2/23/2024 RAWDWG 2/23/2024 BCHWHAT 2/26/2024 F150 FTW 2/26/2024 IFYB 69 2/26/2024 OLDASF 2/26/2024 RU L8 AF2 2/26/2024 SAMBOUZ 2/26/2024 ILFS 2/26/2024 TRAXXX 2/26/2024 4 F SKS 2/27/2024 MAXHO 2/27/2024 SU1CDAL 2/27/2024 THETISM 2/27/2024 U QAH BA 2/28/2024 MOODYAF 2/28/2024 BACRAUT 2/28/2024 DOOSBOO 2/29/2024 NSITE 2/29/2024 3FNKIDS 3/1/2024 FFS SSDD 3/1/2024 MRZ RBF 3/1/2024 PND TWN 3/1/2024 S3XYASF 3/1/2024 XLPENIS 3/1/2024 PSY RN 3/1/2024 ICHPLS 3/1/2024 6HO 3/1/2024 BADAMF 3/4/2024 DASHXTS 3/4/2024 OFUK 3/4/2024 PINTHEV 3/4/2024 PMPJUUS 3/4/2024 HFACE 3/4/2024 RICEPWR 3/4/2024 1FUJB 3/4/2024 COTINHO 3/4/2024 FIXURFU 3/4/2024 FTKMAMA 3/4/2024 FUNKOFF 3/4/2024 LNGDLAR 3/4/2024 BFFISH 3/4/2024 AUTISMO 3/5/2024 GAPNSHT 3/5/2024 LFGO23 3/5/2024 UFNW1SH 3/5/2024 DOMSHIT 3/5/2024 L84ANA1 3/5/2024 WRTDFRK 3/5/2024 EFNG50 3/5/2024 WTTHFK 3/5/2024 BACK9BJ 3/6/2024 WHATF 3/6/2024 FFSAXE 3/6/2024 CNTHARE 3/7/2024 TMSNSHT 3/7/2024 WHTHFK 3/7/2024 BADB1SH 3/8/2024 BIBICHE 3/8/2024 COLDMF 3/8/2024 FUMEAN 3/8/2024 KICK4SS 3/8/2024 KILLZZ 3/8/2024 LUVCUCK 3/8/2024 FAFO2 3/8/2024 EYESUS 3/8/2024 PHKQU 3/11/2024 XXXTR 3/11/2024 CBJRBF 3/11/2024 BLOW M3 3/12/2024 FXKTTUN 3/12/2024 PSSSN 09 3/12/2024 B1CH BYE 3/13/2024 FKBDEN 3/13/2024 BU5SY 3/14/2024 FK EM 3/14/2024 FORDASM 3/14/2024 REDE4FN 3/14/2024 DANKAF 3/15/2024 IH8XICH 3/15/2024 BADSSHO 3/15/2024 4TBAGN 3/15/2024 BLZDE3P 3/18/2024 BOOBEAZ 3/18/2024 FNCYAF 3/18/2024 FYGF22 3/18/2024 FYV 3/18/2024 ITSABWC 3/18/2024 KF RBF 3/18/2024 LA N PIPE 3/18/2024 MOV B ACH 3/18/2024 ODUKGVN 3/18/2024 OH FUCK 3/18/2024 LIGMAD 3/18/2024 A3SMAN 3/19/2024 CRKD HOS 3/19/2024 FUCUE 3/19/2024 JUST DP 3/19/2024 MSRBF 3/19/2024 RUFKMRN 3/19/2024 TUNASUB 3/19/2024 BAD1SHH 3/20/2024 DRGNAZZ 3/20/2024 HUGFYSF 3/20/2024 MILF95 3/20/2024 SADEHOE 3/20/2024 SHMEAT 3/20/2024 FK 8879 3/20/2024 FUNK THS 3/21/2024 TITII 3/21/2024 WETSU 3/22/2024 FK8 RICE 3/25/2024 OFAF 3/25/2024 RAMNME 3/25/2024 SHISHOW 3/25/2024 VSSMVN 3/25/2024 4 SKN 3/26/2024 FAFO USA 3/26/2024 GYFA22 3/26/2024 SQRT4ME 3/26/2024 UP YURZ 3/26/2024 USUKGAS 3/26/2024 SEEX4BJ 3/27/2024 FVCM3 3/28/2024 IM OUT B 3/28/2024 SXXXZ 3/28/2024 BIG D1CK 3/29/2024 CHVYSHT 3/29/2024 CORVUSY 3/29/2024 DEEZNUZ 3/29/2024 DTF LMK 3/29/2024 PLZ 86 ME 3/29/2024 NCEBUT 3/29/2024 IM CUMIN 3/29/2024 SMALL P 3/30/2024 1TOUGHB 4/1/2024 BOOSTYB 4/1/2024 H4CKER 4/1/2024 MAGA FJB 4/1/2024 PERC 3O 4/1/2024 PIMPA1A 4/1/2024 SMUTCO 4/1/2024 T1TJOAK 4/1/2024 OCAINE 4/1/2024 BOOTY MN 4/2/2024 DCK WRKS 4/2/2024 IM TIGHT 4/2/2024 MERKED 4/2/2024 TIPIDUS 4/2/2024 WRXTARD 4/2/2024 OOOBS 4/2/2024 ATEA55 4/2/2024 A5SM4N 4/2/2024 RIC3CAR 4/3/2024 86 ME 4/4/2024 FYRTRD 4/4/2024 OOO YEFF 4/4/2024 VQ LMAO 4/4/2024 FCKU2 4/4/2024 2 FUNKS 4/5/2024 JNATLS 4/5/2024 SCKIT 75 4/5/2024 DILIGF 4/5/2024 CMURDAA 4/8/2024 E7OHV 4/8/2024 F4A5F5O 4/8/2024 GLRYHLE 4/8/2024 DZB1TCH 4/9/2024 MR FYF 4/9/2024 PETTYBZ 4/9/2024 POO 4/9/2024 DBIC 4/9/2024 M5FIA 4/9/2024 NOPOOP 4/10/2024 IFUQDUP 4/10/2024 DTB4LYF 4/10/2024 C US 2P 4/10/2024 BADASS V 4/10/2024 LIVTO69 4/11/2024 T1T5UP 4/11/2024 RMFTB 4/11/2024 DXXXE W 4/12/2024 SHOVE 4/12/2024 F N CHAT 4/15/2024 F UR EV 4/15/2024 FAH CUE 4/15/2024 GTITSY 4/15/2024 RAD AF 4/15/2024 SMD YURR 4/15/2024 EESNTS 4/15/2024 THT1MF 4/15/2024 DBFW1ST 4/16/2024 FST TRD 4/16/2024 GET FKD 4/16/2024 STC POS 4/16/2024 OMGFO 4/16/2024 BOO8S 4/16/2024 EAT3R 4/16/2024 F T CRW 4/16/2024 COLEAF 4/17/2024 FAFO71 4/17/2024 W33WEE 4/17/2024 DAMNN 4/18/2024 LILDICK 4/18/2024 CVOHO 4/19/2024 SLUF 4/19/2024 BMFS77 4/19/2024 SON OF AB 4/22/2024 OMW2SYM 4/22/2024 GNXFTW 4/22/2024 FWYTYK6 4/22/2024 BJ BETTY 4/23/2024 EL COCHO 4/23/2024 F KING VW 4/23/2024 HIS PITA 4/23/2024 O DUX GVN 4/23/2024 KMFH 1 4/24/2024 NOT BOP 4/24/2024 PETIASF 4/24/2024 2FNFUN 4/25/2024 2FNSLO 4/25/2024 H8 FAGS 4/25/2024 WISEAZZ 4/25/2024 FSGVN O 4/26/2024 MVMAFIA 4/26/2024 NICEAS5 4/26/2024 RYDME 4/26/2024 WHIPYOU 4/26/2024 ASSRGAS 4/29/2024 B10TCH 4/29/2024 CAP U 4/29/2024 FKN FRD 4/29/2024 G3T BENT 4/29/2024 OMFGMOV 4/29/2024 ORG45M D 4/29/2024 PHUK YAH 4/29/2024 RT FAFO 4/29/2024 HP1XXX 4/29/2024 MFJL11 4/29/2024 SOUP NZI 4/29/2024 CHILL B 4/30/2024 FKH FJB 4/30/2024 FKURDUK 4/30/2024 MERCD U 4/30/2024 NAUTI69 4/30/2024 BAGYPSY 5/2/2024 FU FYTRZ 5/2/2024 FUMUSK 5/2/2024 8ER CAT 5/3/2024 FAFO ON3 5/3/2024 LA VERGA 5/3/2024 PRK N 8ER 5/3/2024 THKA55 5/3/2024 1IHS HV 5/6/2024 FKFRNCS 5/6/2024 R8D RUM 5/6/2024 TYP3SHI 5/6/2024 UMMING 5/6/2024 5TUGOTS 5/7/2024 FPDK 5/7/2024 IVFKSAK 5/7/2024 JMFD 23 5/7/2024 MOVE HOE 5/7/2024 SKCUFON 5/7/2024 STFU EPA 5/7/2024 DLF LVR 5/8/2024 HNG HRSE 5/8/2024 POOPNP 5/8/2024 SHAG1 5/8/2024 FFOKUHP 5/9/2024 LIGG MAA 5/9/2024 LUV MUFF 5/9/2024 OEM AF 5/10/2024 SPOOK69 5/10/2024 RTRYKLR 5/10/2024 FUCCME 5/10/2024 AF 19 5/13/2024 ELVERGA 5/13/2024 KOKANE 5/13/2024 FANFOUT 5/13/2024 FAFO8 5/13/2024 FKMYEX 5/13/2024 BOFUH DZ 5/14/2024 CHOOCH1 5/14/2024 DA FK 5/14/2024 FAFO JL 5/14/2024 RN UM OVR 5/14/2024 BBL BTT 5/15/2024 HAARD R 5/15/2024 PIMPCY 5/15/2024 BIG DONK 5/16/2024 DUMAS61 5/16/2024 FSTAZFC 5/16/2024 FTHEHOA 5/16/2024 MFPRBLM 5/16/2024 XXXZXXX 5/16/2024 2DULUMF 5/17/2024 BPBPMF 5/17/2024 MZPOO22 5/17/2024 POOPEE 5/20/2024 SCAMMER 5/20/2024 ON3FAFO 5/20/2024 NUTZ SK 5/20/2024 KUHNT 5/20/2024 H8PLOUT 5/20/2024 FNG FAST 5/20/2024 EPH EWE 2 5/20/2024 CMFH1 5/20/2024 B PIMPIN 5/20/2024 W3TTO 5/21/2024 SSKIKN 5/21/2024 VTEC HO 5/22/2024 OTLW SHT 5/22/2024 LFG49RS 5/22/2024 KRKKR 5/22/2024 ETURDY9 5/22/2024 BDENRGY 5/22/2024 A55MANN 5/22/2024 DYPSH17 5/23/2024 IDG2FS 5/23/2024 PIMPUS 5/23/2024 8ONER 5/23/2024 SHIBAL 5/23/2024 CPTBS 5/23/2024 TITTITI 5/23/2024 1 FAFO 1 5/24/2024 GRV ROBR 5/24/2024 IM 80S AF 5/24/2024 SMFK 5/24/2024 FSGVN 5/24/2024 1HAOLE 5/28/2024 BMFG 5/28/2024 F UR TEG 5/28/2024 FATA B 5/28/2024 STR8 BCH 5/28/2024 BADABRO 5/29/2024 COOM 5/29/2024 IICYIFU 5/29/2024 JFC WTF 5/29/2024 K24BTCH 5/29/2024 MEGA AF 5/29/2024 POS FERD 5/29/2024 ROTARDD 5/29/2024 SHIDD 5/29/2024 YFN KASH 5/29/2024 5HAGUAR 5/30/2024 F CAMPN 5/30/2024 HEFFA B 5/30/2024 I EAT AZS 5/30/2024 KRKER 5/30/2024 PHUCU 5/30/2024 RCHBTCH 5/30/2024 SMDH LOL 5/30/2024 TYPE SHT 5/30/2024 WWAP23 5/30/2024 FORK EM 5/31/2024 GBSHITE 5/31/2024 MIDAF 5/31/2024 SLOFN 5/31/2024 WA FN WA 5/31/2024 CUN7Y 5/31/2024 A55EATR 6/3/2024 BUGRIT 6/3/2024 BWCBRUH 6/3/2024 GULGSHT 6/3/2024 KRCKR 6/3/2024 RAZOR AF 6/3/2024 WAPP 6/3/2024 FU 203 6/4/2024 HRD R 6/4/2024 OMFGWTF 6/4/2024 R MF J 6/4/2024 RAWDOG 6/4/2024 THA HOE 6/4/2024 BLSCK 6/5/2024 F15HITY 6/5/2024 FUXX 777 6/5/2024 NFKSGVN 6/5/2024 POOPRA 6/5/2024 SS HO 6/5/2024 1FAAFO1 6/6/2024 TCHPLZ 6/6/2024 BADDIE B 6/7/2024 FBGM72 6/10/2024 NOFUXS 6/10/2024 STFUUM 6/10/2024 FNDRTY 6/10/2024 DOG TURD 6/11/2024 ELCONO 6/11/2024 SHA99IN 6/11/2024 TRXXX 6/12/2024 MFNRLTR 6/13/2024 BTSNHO5 6/13/2024 3ATSCAT 6/14/2024 lMAO STI 6/14/2024 SD BU HO 6/14/2024 3IOHSSV 6/17/2024 B1GPMP 6/17/2024 FAFO 7 6/17/2024 GAY4PAY 6/17/2024 IOAHOE 6/17/2024 KKKR 6/17/2024 SSHOL 6/17/2024 8OOB1EZ 6/18/2024 BSHTY8 6/18/2024 OVHO 6/18/2024 BAD A ZR1 6/20/2024 PEE PEE 6/21/2024 INYOAZ 6/21/2024 DPSHT 6/21/2024 FKRDFO 6/24/2024 JUNKASF 6/24/2024 LAMEASF 6/24/2024 CRUZN AF 6/25/2024 SMLPIPI 6/25/2024 UKROP 6/25/2024 SH1TNME 6/26/2024 WFTMPG 6/26/2024 OMW2FYX 6/28/2024 2FFUN 7/1/2024 FCK LOVE 7/1/2024 ICKBTCH 7/1/2024 MF 310 7/1/2024 FAKNOFF 7/2/2024 PIMP WGN 7/2/2024 OOOTAY 7/2/2024 FDMKDZ 7/2/2024 UAH HO 7/3/2024 Q60 FKN 7/3/2024 CHURKA 7/3/2024 MF 72 7/5/2024 LFG NG 7/5/2024 8UP FAFO 7/8/2024 FAFOMFS 7/8/2024 FUCK U 2 7/8/2024 LOWAZZ 7/8/2024 STLKR 7/8/2024 WTFBTCH 7/8/2024 FWMN 7/8/2024 DMFW 7/8/2024 BMBR81 7/9/2024 LG NFG 7/9/2024 BXCHZ 7/10/2024 RED FFR 7/10/2024 B1TCHY 7/11/2024 BGAZLRY 7/11/2024 MILK ME 7/11/2024 NID 2 PEE 7/11/2024 RAM IT IN 7/11/2024 SHTSHWZ 7/11/2024 86FIVEO 7/12/2024 BTTMNCH 7/12/2024 FK 626 7/12/2024 GFSFATF 7/12/2024 ION GAF 7/12/2024 MOB BOSS 7/12/2024 PBREAK 7/12/2024 BIGTURD 7/15/2024 FNSTEFN 7/15/2024 JMFW 7/15/2024 2 HRNY 7/15/2024 UKUF 7/15/2024 R8TEDX 7/15/2024 FWOD 7/15/2024 SLTY B 7/16/2024 B1G DK 1 7/17/2024 BCKTFUP 7/17/2024 EDGE ME 7/17/2024 FKN RITE 7/17/2024 FTFU 7/17/2024 LHMF 7/17/2024 BD AZ TRK 7/18/2024 DMFM 7/18/2024 I SCAM 7/18/2024 PHK OPEC 7/18/2024 MOO BTCH 7/19/2024 81BMBR 7/19/2024 1FASPOS 7/22/2024 GNXFAFO 7/22/2024 IDFW EVS 7/22/2024 BTCPLZ 7/22/2024 BISHPLS 7/23/2024 FK TRK 7/23/2024 MAFFIA 7/23/2024 OMW 2TYB 7/23/2024 ZFG1VN 7/23/2024 KKXKXX 7/23/2024 MF DUKE 7/24/2024 ICE KLLR 7/24/2024 FA FO 2A 7/24/2024 DIL1GAF 7/24/2024 RLAXD AF 7/25/2024 SSMANN 7/25/2024 LUVN WAP 7/26/2024 SAL T BCH 7/26/2024 XXX 5 7/26/2024 BMW SMD 7/29/2024 ID8M1LF 7/29/2024 SHAG WG 7/29/2024 FCCK IT 7/30/2024 IXXXI 7/30/2024 TRAKASS 7/30/2024 BLZ DEIP 7/31/2024 BTBONER 7/31/2024 SID3 B 8/1/2024 SINGLE AF 8/1/2024 XXX G01H 8/1/2024 MMFA1A 8/2/2024 LUVBJZ 8/2/2024 FKNREF 8/2/2024 SLASHR 8/2/2024 FUKTHIS 8/2/2024 FKEMUSK 8/2/2024 FK KAMLA 8/2/2024 4FXAKE 8/5/2024 ATTN WHR 8/5/2024 HOW TF 8/5/2024 OFWGKTA 8/5/2024 MULATO 8/5/2024 OLSHT 8/5/2024 AMFJ 8/6/2024 CHINGA 8/6/2024 CLASSYB 8/6/2024 FML FR 8/6/2024 BD AZZS 8/7/2024 FGPOOS3 8/7/2024 W T EFF 8/7/2024 DNT B CNT 8/8/2024 LFG DET 8/8/2024 LTS FG 8/8/2024 T1DD33Z 8/8/2024 BIHPLZZ 8/9/2024 IL KMS RN 8/9/2024 BUTSTUF 8/12/2024 D SHZNT 8/12/2024 FAFO9 8/12/2024 FAFOMFR 8/12/2024 MALO QLO 8/13/2024 21PIMP 8/13/2024 CHIVA 8/13/2024 DEADMF 8/14/2024 FTFU2 8/14/2024 FZNUTS 8/14/2024 LAPGASM 8/14/2024 LGYIMAH 8/14/2024 SMDBMV 8/14/2024 NUTONU 8/15/2024 FORGER 8/15/2024 FUKUALL 8/16/2024 SHTBOXX 8/19/2024 SRL KLR 8/19/2024 ZEFKS 8/19/2024 DESNTZ 8/19/2024 JKSS 8/19/2024 COOTER2 8/19/2024 FAFOZ 8/20/2024 ITCHZZ 8/20/2024 FKENRIP 8/22/2024 PIZDYUK 8/22/2024 R3XXX 8/22/2024 ETARD 8/22/2024 OG POS 8/23/2024 ECO BOMB 8/23/2024 BATSHIT 8/26/2024 BIG MOFO 8/26/2024 DSTYB 8/26/2024 EL V3RGA 8/26/2024 GTFOMW 8/26/2024 I FUBAR U 8/26/2024 PUSS3 8/26/2024 STAHOE 8/26/2024 WEH POS 8/26/2024 IKEELU 8/27/2024 BRIKT UP 8/27/2024 2 FLY AF 8/28/2024 LIC U DP 8/28/2024 MOE BA 8/28/2024 THSISBS 8/28/2024 NOBCHN 8/28/2024 JIGLO 8/28/2024 SITONIT 8/29/2024 EFCANCR 9/3/2024 MR POON 9/3/2024 SEXY7MF 9/3/2024 SNIZZ 9/3/2024 H4RD R 9/3/2024 4N1CATE 9/4/2024 AF DEB 9/4/2024 BOOFING 9/4/2024 FINE ASF 9/4/2024 LASH1T 9/4/2024 MSCBFW 9/4/2024 SHAGGR 4 9/4/2024 LTSFGO 9/5/2024 PUCKYEA 9/6/2024 TMFMC 9/6/2024 WMFM1 9/6/2024 6TACO9 9/6/2024 BLU BLZ 9/9/2024 FASFBOI 9/9/2024 NOYMFB 9/9/2024 KYSPLS 9/9/2024 TTZOUT 9/9/2024 9INCHD 9/10/2024 BADA88 9/10/2024 BATSHT 9/10/2024 BCHN JL 9/10/2024 BJE BCH 9/10/2024 MFSPITN 9/10/2024 PAPA AF 9/10/2024 PNKBTCH 9/10/2024 SHT BOKS 9/10/2024 BAWLS 9/10/2024 KXKXK 9/11/2024 I6969I 9/11/2024 MUDNBCH 9/12/2024 BSLDY 9/13/2024 BR1KD UP 9/16/2024 AMEEHO 9/16/2024 CMURDA 9/16/2024 PHAPHO 9/16/2024 6MTFTW 9/16/2024 COXENME 9/16/2024 4NICA8 9/17/2024 4NICATE 9/17/2024 4 FN RNGR 9/17/2024 WTF NOW 9/17/2024 FBGM26 9/17/2024 BAD AZS 9/19/2024 DURA BCH 9/19/2024 EATADCK 9/19/2024 MYSHXT 9/19/2024 XKXYX 9/19/2024 U OF BS 9/23/2024 KYS OMA 9/23/2024 EFFUALL 9/25/2024 POXYU 9/25/2024 EPHOFF 9/25/2024 K1LLA 9/26/2024 SHARTZ 9/26/2024 FRDFUKN 9/26/2024 F IN MINT 9/26/2024 FN GREEN 9/27/2024 STFUFO 9/27/2024 FAH Q TOO 9/30/2024 SUCK MY V 9/30/2024 CRAKDLR 10/1/2024 OMYTFYH 10/1/2024 SHYT CAR 10/1/2024 MAFIYA 10/2/2024 BUSSIE 10/2/2024 PRYL8AF 10/2/2024 OK LMAO 10/2/2024 MVRDER 10/2/2024 HAPIASS 10/2/2024 8OO8IES 10/3/2024 FANGOOL 10/3/2024 LILTIT T 10/3/2024 BRITBCH 10/4/2024 DWEANIE 10/4/2024 URAWENE 10/4/2024 BLMKN69 10/7/2024 DOMOSHT 10/7/2024 PWDGAF 10/7/2024 TROLLIP 10/7/2024 BLZ2WAL 10/8/2024 GLRY HOL 10/8/2024 NIPSS 10/8/2024 UR MOMS V 10/8/2024 LM4O OK 10/8/2024 FUBAR94 10/9/2024 NFUCKS1 10/9/2024 FAF RSX 10/10/2024 GTTAPOO 10/10/2024 SO4FXS 10/10/2024 ILYSFM 10/11/2024 BUCK U UP 10/15/2024 F N HOBBS 10/15/2024 GOFY 10/15/2024 MAXXX 10/15/2024 KILLAH 10/15/2024 NOFCKS1 10/18/2024 FS GIV 10/18/2024 POS BMR 10/18/2024 SPOOK 15 10/18/2024 MF LEE 10/18/2024 FU NJ 10/21/2024 MZ BADAZZ 10/21/2024 NICE A55 10/21/2024 QUK AZ FK 10/21/2024 3JQH22A 10/22/2024 SQUIRTR 10/22/2024 SBR MFIA 10/23/2024 JOH22A 10/24/2024 IBAMF 10/24/2024 HOTDAMM 10/25/2024 IM FNL8 10/25/2024 2GULAG 10/28/2024 ASSHOL 10/28/2024 SMDHOE 10/28/2024 THXHO 10/28/2024 BOOBEZ 10/28/2024 FCK ALS 10/29/2024 MEAN B 10/29/2024 SGMA NTZ 10/29/2024 FAH QOU 10/30/2024 FUBIJAR 10/30/2024 P FCKN R 10/30/2024 OHCHIT 10/31/2024 1IDGAF 11/4/2024 E92 FTW 11/4/2024 EF CNCER 11/4/2024 PD TOWN 11/4/2024 FUMTU 11/4/2024 LCKYPHX 11/5/2024 SHTZ 11/5/2024 NUKE OH 11/7/2024 DOOKI3 11/7/2024 2JZ FTW 11/7/2024 EFF TTUN 11/7/2024 EPHH47 11/7/2024 SNAFU 2 U 11/7/2024 DEM NUTZ 11/8/2024 GMFB26 11/8/2024 EADMUSK 11/12/2024 IDGAFUK 11/12/2024 LIL HO 11/12/2024 NPPLES 11/12/2024 EFFDJT 11/12/2024 BEAVAH 11/12/2024 FBGM922 11/13/2024 ISYMFS3 11/13/2024 PMPN 777 11/13/2024 POLOCK 11/13/2024 PUC CNCR 11/13/2024 FAFO 2ND 11/14/2024 MY FN CR 11/14/2024 FA4FO 11/14/2024 GTI BTCH 11/15/2024 M4FIA 11/15/2024 AH SOLE 11/18/2024 FHFBR03 11/18/2024 T1TS04K 11/18/2024 PK CNCR 11/19/2024 YT PRVLG 11/20/2024 LFGM 11/21/2024 ORG4SMC 11/21/2024 XXX 7 11/21/2024 R8CCOPS 11/21/2024 BAN SHE B 11/25/2024 CRKLJRK 11/25/2024 FING L8 11/25/2024 PHAAA Q 11/25/2024 UNC FAFO 11/25/2024 H8KILS 11/25/2024 5 HOE 11/26/2024 STORMI B 11/26/2024 WRXXXY 11/26/2024 CBFW C 11/26/2024 KTYLKR 11/26/2024 NO FOX 11/26/2024 FAAF01 11/27/2024 XKKXXK 11/27/2024 KIA GRLZ 11/29/2024 XXXTRA 11/29/2024 TTDLAGG 12/2/2024 TAKSH17 12/2/2024 BIG A55 12/2/2024 BMPN UGZ 12/3/2024 ROOSKIS 12/5/2024 XEROFUX 12/5/2024 WTF4LS 12/5/2024 UCANSMD 12/6/2024 2FKNQWK 12/6/2024 DA FUQQQ 12/6/2024 FAFOMF 12/6/2024 HEROIN 12/9/2024 MAFIA17 12/9/2024 F47 LGB 12/9/2024

Here's what made the list in 2023:

Here are the vanity license plate requests Ohio rejected in 2023

Most of the requests that get denied fall into the vulgar or poor taste category. If you feel you’ve been unfairly denied, you can fight it.

RELATED — 2022 LIST: Here are the vanity license plate requests Ohio rejected in 2022

Drivers can get a vanity plate by applying online or in person. The cost is $50.

RELATED — 2021 LIST: Ohio BMV releases rejected vanity license plate names

