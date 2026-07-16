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Cleveland Guardians release 2027 schedule

Progressive Field
Camryn Justice
Progressive Field
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and last updated

The Cleveland Guardians released their 2027 schedule involving many games on the road and a home opener against the New York Yankees on April 1.

The season will begin with a six-game road trip starting against the Chicago Cubs for the first three games (March 25-27) and the Detroit Tigers for the last three (March 29-31).

The Guardians will play a seven-game homestead; four against the Yankees and three against the Seattle Mariners.

MARCH/APRIL

AWAY:
March 25 @ Chicago-NL
March 27 @ Chicago-NL
March 28 @Chicago-NL
March 29 @ Detroit
March 30 @ Detroit
March 31 @ Detroit
April 9 @ Houston
April 10 @ Houston
April 11 @ Houston
April 16 @ Boston
April 17 @ Boston
April 18 @ Boston
April 19 @ Boston
April 20 @ Toronto
April 21 @ Toronto
April 22 @ Toronto
April 30 @ Arizona

HOME:
April 1 v New York-AL
April 2 v New York-AL
April 3 v New York-AL
April 4 v New York-AL
April 5 v Seattle
April 6 v Seattle
April 7 v Seattle
April 13 v Minnesota
April 14 v Minnesota
April 15 v Minnesota
April 23 v Kansas City
April 24 v Kansas City
April 25 v Kansas City
April 26 v Colorado
April 27 v Colorado
April 28 v Colorado

MAY

AWAY:
May 1 @ Arizona
May 2 @ Arizona
May 3 @ Athletics
May 4 @ Athletics
May 5 @ Athletics
May 14 @ Washington
May 15 @ Washington
May 16 @ Washington
May 17 @ Chicago-AL
May 18 @ Chicago-AL
May 19 @ Chicago-AL
May 28 @ Tampa Bay
May 29 @ Tampa Bay
May 30 @ Tampa Bay
May 31 @ Texas

HOME:
May 7 v Boston
May 8 v Boston
May 9 v Boston
May 11 v Los Angeles-NL
May 12 v Los Angeles-NL
May 13 v Los Angeles-NL
May 21 v Baltimore
May 22 v Baltimore
May 23 v Baltimore
May 24 v Los Angeles-AL
May 25 v Los Angeles-AL
May 26 v Los Angeles-AL

JUNE

AWAY:
June 1 @ Texas
June 2 @ Texas
June 11 @ Kansas City
June 12 @ Kansas City
June 13 @ Kansas City
June 15 @ Baltimore
June 16 @ Baltimore
June 17 @ Baltimore
June 24 @ Minnesota
June 25 @ Minnesota
June 26 @ Minnesota
June 27 @ Minnesota
June 29 @ Detroit
June 30 @ Detroit

HOME:
June 4 v Chicago-AL
June 5 v Chicago-AL
June 6 v Chicago-AL
June 7 v Detroit
June 8 v Detroit
June 9 v Detroit
June 10 v Detroit
June 18 v Athletics
June 19 v Athletics
June 20 v Athletics
June 21 v Houston
June 22 v Houston
June 23 v Houston

JULY

AWAY:

July 1 @ Detroit
July 16 @ Cincinnati
July 17 @ Cincinnati
July 18 @ Cincinnati
July 19 @ New York-AL
July 20 @ New York-AL
July 21 @ New York-AL
July 23 @ Chicago-AL
July 24 @ Chicago-AL
July 25 @ Chicago-AL

HOME:

July 2 v Minnesota
July 3 v Minnesota
July 4 v Minnesota
July 5 v Philadelphia
July 6 v Philadelphia
July 7 v Philadelphia
July 9 v Milwaukee
July 10 v Milwaukee
July 11 v Milwaukee
July 26 v Miami
July 27 v Miami
July 28 v Miami
July 29 v Chicago-AL
July 30 v Chicago-AL
July 31 v Chicago-AL

AUGUST

HOME:
August 1 v Chicago-AL
August 3 v Texas
August 4 v Texas
August 5 v Texas
August 13 v Toronto
August 14 v Toronto
August 15 v Toronto
August 16 v St. Louis
August 17 v St. Louis
August 18 v St. Louis
August 20 v Tampa Bay
August 21 v Tampa Bay
August 22 v Tampa Bay

AWAY:

August 6 @ Minnesota
August 7 @ Minnesota
August 8 @ Minnesota
August 9 @ Seattle
August 10 @ Seattle
August 11 @ Seattle
August 23 @ San Diego
August 24 @ San Diego
August 25 @ San Diego
August 27 @ Los Angeles-AL
August 28 @ Los Angeles-AL
August 29 @ Los Angeles-AL
August 30 @ San Francisco
August 31 @ San Francisco

SEPTEMBER

AWAY:

Sept. 1 @ San Francisco
Sept. 10 @ New York-NL
Sept. 11 @ New York-NL
Sept. 12 @ New York-NL
Sept. 13 @ Kansas City
Sept. 14 @ Kansas City
Sept. 15 @ Kansas City
Sept. 16 @ Kansas City
Sept. 17 @ Pittsburgh
Sept. 18 @ Pittsburgh
Sept. 19 @ Pittsburgh

HOME:

Sept. 3 v Atlanta
Sept. 4 v Atlanta
Sept. 5 v Atlanta
Sept. 6 v Detroit
Sept. 7 v Detroit
Sept. 8 v Detroit
Sept. 21 v Kansas City
Sept. 22 v Kansas City
Sept. 23 v Kansas City
Sept. 24 v Cincinnati
Sept. 25 v Cincinnati
Sept. 26 v Cincinnati

For information on tickets, click HERE.

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